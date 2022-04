Kalash : découvrez la tracklist de "Tombolo"

Un retour en force prévu pour 2022 !

Kalash s'est construit une véritable place de taulier dans le paysage du rap français, bien que sa musique soit différente et beaucoup plus variée. Un temps très proche du 92i, il a finalement pris ses distances avec Booba (comme beaucoup de monde), mais avait également retourné la France avec son projet "Mwaka Moon" en 2017. Ca l'a bien installé en métropole, et même en Europe (Belgique, Luxembourg), mais rien à voir avec le statut qu'il a en Martinique par exemple, où il est une énorme star. Il a d'ailleurs participé à faire venir Spotify jusqu'aux Antilles, grâce à son nom et son réseau.

Un véritable taulier donc, qui a l'intention de revenir tout casser en 2022 avec un nouvel album ! Le projet s'appellera "Tombolo" et il est prévu pour le 29 avril prochain. Moins d'un mois donc avant de découvrir ce nouvel album, qui sera bien fourni en featuring : Gazo, Damso, Hamza, et Wejdene seront également de la partie. Mais aussi Mavado, JKevlar, Prince Swanny, Maureen, Skillibgeng, Fanny J, ou encore Bounty Killer. Kalash sera donc très bien entouré. On vous laisse découvrir la tracklist intégrale ci-dessous !