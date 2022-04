Koriass trouve refuge dans son "Abri de fortune (pour fin du monde)" !

Découvrez le nouvel album "Abri de fortune (pour fin du monde)" de Koriass !

Sixième album pour le rappeur montréalais Koriass ! Avec "Abri de fortune (pour fin du monde)", il signe 13 titres remplis d'émotion, entre fiction et réalité. Repéré en 2008 par le label indépendant québécois Disques 7ième Ciel, Koriass s'impose progressivement comme une figure phare de cette scène rap outre-altantique !

Si la fin du monde n'est plus très loin, Koriass a toutes les clefs en mains pour s'en prémunir et s'en préserver. En effet, avec ce nouvel album il nous plonge dans un récit autofictionnel dans lequel il partage ses états d'âme, dans un monde dystopique qui a vocation à s'éffondrer. En guise de refuge ; un abri de fortune que le rappeur a soigneusement pris le temps de bâtir en pleine quête de vérité, accompagné pour l'occasion des rappeurs Sarahmée, Souldia, Jay Scøtt, Mike Clay et Imposs.

Dans cette aventure, Koriass est tantôt rempli d'amour, tant de désespoir et de folie. Avec "Abri de fortune (pour fin du monde)", les frontières entre le réel et le fictif sont floues et cette sensation est accentuée par la fine plume de Koriass, entre humour et cynisme. En dénominateur commun : une sensibilité à toute épreuve dans un monde qui s'écroule pourtant devant ses yeux. Une évolution bluffante pour qui suit Koriass depuis "Les racines dans le béton", son premier album de 2008 !

