Da Uzi : découvrez le tracklisting de "Le Chemin des Braves"

Nouvel album disponible le 1er avril !

Le 18 février dernier, DA Uzi a envoyé le premier extrait de son nouvel opus avec le titre “Hmmm (Laisse Tomber)”. Le rappeur originaire d’Angers continue d’écrire l’histoire avec la sortie de son quatrième album solo “Le Chemin des Braves”, prévue le 1er avril prochain et ce n’est pas une blague. Il, a dévoilé hier la tracklist de son nouveau projet dans lequel il est très bien accompagné. Gazo, Lacrim, Ninho, Kayna Samet, Naps et Oldpee sont les invités de ce nouvel album dont on connaît également la pochette.

Tracklist de "Le Chemin des Braves":

Libanais Vie là On se reverra plus feat. Gazo

Hmmm (Laisse Tomber)

La guitare

Salute feat. Lacrim

Mademoiselle

Radical

Kongolais mauvais feat. Ninho

Maître Zadourian

Bendo feat. Kayna Samet

Amitié gâchée

Gadaye feat. Naps

Anonymat

Du fond du cœur

Papa

Carbo

Le Gang feat. Oldpee