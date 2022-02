Cyril Hanouna : la liste de ses rappeurs préférés

Invité par Lamal El Pistolero dans l'émission "Octogone" sur Generations, Cyril Hanouna, dont on sait qu'il aime les rappeurs et qu'il en invite souvent a donné la liste des artistes du rap game qu'il apprécie particulièrement.

Il a évidemment commencé par le Duc, un invité de "TPMP"

"Je kiffe Booba. On a eu un truc aussi les deux, vraiment, on s'est rencontré. Il y a eu un truc. Je l'aime bien parce qu'il est sincère. Après, il y a des mecs avec qui il ne s'entend pas avec qui je m'entend hyper bien, que je kiffe aussi mais j'aime sa sincérité. Comme je dis à chaque fois, je n'aime pas les s*ceurs et Booba, franchement, il fait sa vie, il trace, c'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'ai eu un vrai truc avec lui parce qu'il fait sa vie, il fait son truc et il dit ce qu'il pense. J'aime bien les gens qui disent ce qu'il pense, j'en ai marre des mecs qui disent rien."