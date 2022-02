Nicki Minaj promet un retour avant l'été !

Queen Nicki est bientôt de retour avec du lourd.

Nicki Minaj s'était faite plutôt discrète des derniers temps, avec aucun nouvel album sorti depuis 2018. On a juste eu droit à une réédition en 2021, mais ça fait un peu léger pour cette qui était une des meilleures rappeuses il y a pas si longtemps. Elle a de plus enchaîné les polémiques et les buzz inutiles, mais la star semble désormais de retour avec l'envie d'en découdre dans les charts.

On a déjà eu droit, en cette fin de semaine, à la sortie de son tout nouveau single en feat avec Lil Baby, "Do We Have a Problem?". Un morceau dont le clip est vraiment très réussi, et très travaillé, avec un scénario et des guests de prestige. Mais on pourrait bientôt avoir droit à un nouvel album de la part de Nicki Minaj, et ça pourrait bien arriver plus vite que prévu.

THE WAY WE ARE GETTING FEDDDD !!! IM GAGGING RNNNNN !! ALBUM THIS YEAR , MOTHA YOU HAVE BEEN WORKINGGGGG !!! I LOVE YOU SO MUCH QUEEN????????THIS ERA IS GOING TO BE BEYOND EPIC !! @NICKIMINAJ #DoWeHaveAProblem #NickiMinaj omg i could cry . pic.twitter.com/GMuMV87hea — DO WE HAVE A PROBLEM⁉️ OUT NOW !!! (@MINAJTHEEWOO) February 4, 2022

La rappeuse était en effet invitée par James Corden dans son show TV, et ce dernier lui a évidemment demandé quand elle comptait ressortir un album. Queen Nicki a alors répondu que ça sortirait cette année en 2022, et même avant l'été précisément. Attendez vous donc à avoir du Nicki Minaj tout chaud sorti du four à déguster pendant les beaux jours. Ça n'est pas pour nous déplaire ici chez Générations, et vous?