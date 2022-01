50 Cent confirme que son prochain album sera le dernier

Sans donner plus de précisions.

Devenu un producteur de télévision et de séries à succès, 50 Cent a su se réinventer et développer une autre carrière avec réussite. Néanmoins, le boss du G-Unit se souvient que s'il en est là aujourd'hui, c'est grâce au rap. Donc, il ne désespère pas à l'idée de faire un dernier album. Par contre, une chose est claire dans son esprit, cela sera le dernier de son immense carrière.

Fifty a explosé en 2003 avec son premier projet "Get Rich Or Die Tryin'", cornaqué par Eminem et Dr. Dre. A l'époque, il était devenu numéro un du Billboard avec 872 000 exemplaires vendus au cours de sa première semaine d'exploitation. Deux ans plus tard, il refaisait la même chose avec "The Massacre", également numéro un avec 1,15 million d'exemplaires vendus... Aujourd'hui, Fifty n'est plus un rappeur à temps complet. Il n'a pas sorti d'album depuis 2014 et "Animal ambition", se consacrant à son business et à la production télévisuelle. Mais récemment, 50 Cent a partagé une publication sur Instagram suggérant que son prochain album sera probablement son dernier.

"Souriez, mon prochain album pourrait être mon dernier. J'ai terrorisé le hip-hop pendant 14 ans. Les chiffres ne mentiront jamais mais je ne suis le préféré de personne. Non, je suis dans le Top 10 mort ou vivant et je n'ai pas fini."