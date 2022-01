2 Chainz : découvrez le tracklisting de "Dope Don't Sell Itself"

L'album est attendu pour le 4 février.

2 Chainz vient de dévoiler la tracklist de son prochain album "Dope Don't Sell Itself", qui devrait sortir le 4 février. Lorsqu'on se rend sur son site pour précommander l'album, on découvre que le projet contient 12 titres et des featruings de Moneybagg Yo, Lil Baby, Roddy Ricch, 42 Dugg, NBA YoungBoy, Lil Durk, Swae Lee, Jacquees, Beatking, Sleepy Rose, Stove God Cooks, Symba et Major Myjah. Les récents singles "Pop Music" et "Million Dollars Worth of Game" y apparaissent également.