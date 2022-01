Fat Joe : "Kanye West est mon rappeur préféré"

Joey Crak déclare son amour à Ye.

Fat Joe a beau être une légende du rap, il n'hésite pas à parler de ses pairs et toujours en bien. C'est lui qui a révélé que personne ne voulait défier Busta Rhymes lors d'un Verzuz, en s'incluant dans le lot. Aujourd'hui, alors qu'il était invité du podcast "I Am Athlete", Joey Crack n'a pas hésité à dire tout le bien qu'il pensait de Kanye West, "son rappeur préféré". Il a parlé du génie de Ye et à répéter à quel point il est fan du natif de Chicago.

"Kanye est mon rappeur préféré dans le monde et je l'aime comme un fou. C'est mon rappeur préféré et c'était mon rappeur préféré, je ne lui tounerais pas le dos quoi qu'il fasse. Je suis avec lui, c'est un génie, il est incroyable et je le soutiens. Beaucoup de gens sont cools, ils ne votent pas comme nous, nous ne sommes pas d'accord avec tout, mais on reste avec eux. C'est comme ça avec Kanye. Et puis, il a fait "Jesus Walks" !"