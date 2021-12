50 Cent se place lui-même dans le top 10 des meilleurs rappeurs de l'histoire

Et annonce sa retraite après un dernier album.

50 Cent, réputé pour sa musique autant que pour son franc-parler, a annoncé sur Instagram que son prochain album pourrait être son dernier. En une phrase, il s’est également auto-qualifié dans le top 10 des meilleurs rappeurs morts ou en vie.

Comme à son habitude, le businessman, producteur, acteur et rappeur Fifty a tenu des propos qui font réagir. Lui qui adore troller d’autres stars telles que Lil Kim ou encore Madonna plus récemment, a cette fois-ci, fait réagir les internautes avec des mots le concernant. En effet, lundi 20 décembre sur Instagram, Curtis James Jackson de son vrai nom, a publié une vidéo promotionnelle pour la marque Branson Cognac. Dans cette dernière, on le voit de passage à Las Vegas où il est monté sur la scène du Drai’s Nightclub avant de reprendre la route à bord de son jet privé. Une vie de strass et de paillettes qu’il a pu atteindre grâce à ses talents d’homme d’affaires, de producteur ("Power", "BMF"), mais surtout grâce à sa musique. Considéré comme une légende du rap US pour beaucoup, 50 Cent a l’air de partagé cet avis et l’a fait savoir. En légende de son post, il a écrit :

"Souriez mon prochain album pourrait être mon dernier. J’ai terrorisé le hip-hop pendant 14 ans, ne me croyez pas Nielsen, les chiffres ne mentiront jamais, mais je suis le favori des personnes sérieuses. Je suis dans le Top 10 des artistes morts ou vivants et je n’ai pas terminé".

Il y a 7 ans, le rappeur sortait son projet "Animal Ambition", qui s’est classé à la quatrième place du Billboard 200 et qui s’est vendu à 46 000 exemplaires la première semaine. Malgré, de nombreuses années derrière la caméra ou même devant puisqu’il sera à l’affiche du film "Expendables 4", l’artiste n’a pas oublié son premier amour, le rap. En ce qui concerne sa retraite, l’utilisation du conditionnel prouve bien que lui-même n’en est pas certain. Puis, on connait la chanson. Beaucoup d’artistes annoncent leur retraite et revienne finalement plus déterminés que jamais !

Affaire à suivre.