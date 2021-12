Rick Ross dévoile le tracklisting de "Richer Than I've Ever Been"

Rozay est de retour !

Ca faisait deux ans qu'il s'était fait plutôt discret, se contentant d'apparaître dans des featurings prestigieux comme avec Drake récemment. Mais cette fois ça y est, Rick Ross est de retour et sur le point de dévoiler un nouvel album solo supplémentaire, nommé "Richer Than I've Ever Been", en toute humilité comme d'habitude. Il s'agit de son onzième album solo, et le Bawz va devoir une fois de plus assumer son statut de taulier du game. Car Rick Ross a terriblement influencé la musique et l'attitude des rappeurs pendant toutes les années 2010. Au sommet de sa forme, Rozay livrera le 10 décembre les 10 titres qui composent son projet. Avec énormément de featurings au programme : Benny The Butcher, Future, Wale, 21 Savage et bien d'autres. On vous laisse découvrir la tracklist entière ci-dessous, ainsi que le premier titre de l'album, déjà disponible sur Youtube.