Big Sean et Hit-Boy évoquent les difficultés de travailler avec Kanye West

Effectivement, ça ne semble pas simple...

Si Kanye West vient de se réconcilier avec Drake, il ne lui reste pas moins quelques ennemis. Parmi ces derniers, son ancien collaborateur de G.O.O.D Music, Big Sean. Celui-là même dont Ye a expliqué que sa signature était la plus grosse erreur de sa vie... Evidemment, cela a déclenché des hostilités via réseaux sociaux interposés. Néanmoins, le rappeur de Détroit n'a pas profité de la promotion qu'il effectue en compagnie du beatmaker Hit-Boy pour dénigrer son ancien boss, même si les deux hommes ont quand même reconnu que ce n'était pas simple de bosser avec Yeezy. Ceci dit, on a pu le voir en live lors de la sortie de "Donda" et des écoutes publiques. Néanmoins, il est toujours intéressant de savoir comment un génie comme Kanye West travaille et, franchement, ça a l'air d'être bien compliqué...

En interview pour "Million Dollaz Worth of Game" pour la sortie de leur EP commun, "What you Expect", ils ont livré des anecdotes de leurs collaborations passées avec l'auteur de "Jesus Walks". Par exemple, Sean a expliqué qu'il ne se réjouissait pas d'un titre posé avec Ye ou qu'il n'en parlait pas tant que la chanson n'est pas officiellement sortie. Il a notamment révélé qu'il avait été retiré de tracks sans même un coup de fil ou que, finalement, le morceau sur lequel il avait travaillé ne sortait pas du tout. "Kanye peut être très difficile à travailler" a-t-il finalement admis et d'ajouter : "Il vous demandera de refaire un couplet dix fois et ne l'utilisera pas..." Ce à quoi Hit-Boy a répondu : "Je pensais que tu allais commencer par ça : Kanye vous fera refaire dix fois la batterie".

Autre anecdote racontée par Big Sean.

"Sur "Clique", j'ai écrit ce couplet à la volée mais il y en a au moins huit autres. Après qu'il ait vu Jay-Z, Kanye a coupé tout le monde sauf moi. Ils trouvaient que mon couplet était bon !"