Orelsan : "Civilisation" est déjà un succès !

Pas encore sorti, l'album est déjà un carton.

Orelsan fait partie des monstres du rap français. Pas forcément celui qui a la plus longue carrière, mais un de ceux qui domine les charts à chaque fois qu'il sort un projet. Et quand on parle de domination, on parle d'une domination sans partage : depuis 2009 et "Perdu d'avance", le rappeur n'a jamais fait moins que platine à chaque album. Pour le dernier, il est même grimpé si haut qu'il a réussi à décrocher le diamant. Une performance que le rappeur de Caen est déjà sur le point de reproduire...

En effet, Orelsan a annoncé la sortie de son nouvel album "Civilisation", pour le 19 novembre prochain. Avec notamment des éditions limitées que vous pouvez déjà précommander. Juste avec les précommandes, le caennais a déjà vendu pas moins de ... 15 000 copies de son prochain album, alors qu'il n'est même pas sorti. Le rappeur a réussi à créer un engouement autour de son projet en proposant des éditions limitées : 15 copies physiques différentes dans l'aspect (mais avec les mêmes morceaux), avec des tirages allant de 500 à 30 000 exemplaires.

Forcément, les fans du rappeurs se sont précipités sur l'occasion, mais aussi certains collectionneurs et revendeurs peu scrupuleux. Un internaute serait d'ailleurs déjà en train de tenter de revendre son exemplaire au prix de 10 000 euros sur le web. Le buzz autour de l'album est donc déjà assuré, longtemps avant sa sortie. Comme quoi, pas besoin de louer le stade d'Atlanta et de se mettre un collant sur le visage pour faire parler de sa musique, si vous voyez ce qu'on veut dire... On a hâte d'entendre les morceaux de ce projet si attendu d'Orelsan.