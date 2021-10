Meek Mill pense déjà à la retraite

Depuis la sortie de son dernier album, "Expansive Pain", Meek Mill est sur tous les fronts. Entre la polémique sur sa pochette qui a suscité une vague d'indignation et ses chiffres de ventes en première semaine critiqués par Akademiks comme étant un flop, il a fort à faire. C'est peut-être tout cela qui pousse le rappeur de Philadelphie a déjà réfléchir à la retraite alors qu'il n'a que 34 ans. C'est en tout cas ce qu'il a récemment expliqué lors d'une interview à Complex.

"Il me reste peut-être encore trois ou quatre ans. Je rappe depuis que j'ai 23 ans, je ne peux pas faire ça éternellement. Je pense que, pendant les années qui me restent, je vais travailler très dur et qu'ensuite, je vais suivre d'autres voies."

Il a ensuite précisé qu'il continuerait à faire de la musique mais pas de façon aussi assidue. Il veut aussi prendre le temps d'explorer d'autres pistes.

"Je ferai toujours de la musique. Mais partir en tournée, travailler sur des albums pendant six mois, être loin de ma famille aussi longtemps ? J'abandonne. Je vais laisser les jeunes prendre la place et ensuite m'éloigner un peu de ce chemin."

Il a ensuite plaisanté.

"Je ferais toujours du rap si quelqu'un veut l'acheter en NFT."

Rassurez-vous, il lui reste quelques années et il semble qu'il ait de la musique en stock, on ne sera pas privé de Meek Mill aussi brutalement d'autant qu'il a fait allusion à "quatre ou cinq autres albums". Et puis, il semble qu'il ait encore des choses à prouver dans le game, il a donc ajouté qu'il va continuer à "enfoncer des portes". Son prochain mouvement va vite le prouver. Plutôt que de sortir une version Deluxe d'"Expansive Pain", il veut lancer un "pack d'extension" qui comprendra plus d'une trentaine de nouveaux titres !

Il est encore là pour un moment...