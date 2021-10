Fresh LaDouille : découvrez le tracklisting de ''Sur écoute'' !

La première mixtape de Fresh LaDouille "Sur écoute" arrive ce 5 novembre avec de beaux invités !

Considéré comme l’un des plus gros rookies de l’année 2021, le jeune Fresh LaDouille se prépare à gifler le rap français ce 5 novembre. Le nouveau crack du 94 ne cesse de nous surprendre à chaque sortie depuis sa signature sur le label de Dj Roc J "Mountain Music".

Afin de l’aider à s’exporter davantage, le producteur et le rappeur ont également signé chez ELEKTRA France, un label spécialisé dans la découverte et la production de nouveaux talents.

Désormais prêt à conquérir le rap français, Fresh LaDouille vient tout juste d’annoncer sa première mixtape baptisée "Sur écoute" et prévue ce 5 novembre. Accompagné de Leto, DA Uzi et MIG, cet opus de onze titres est plus qu’attendu par sa fan base !

Tracklist complète de la première mixtape de Fresh LaDouille :