Larry annonce son premier album "Petit Prince"

Disponible le 29 octobre 2021.

C'est via une vidéo sur Instagram que Larry, le rappeur strasbourgeois, a annoncé la sortie prochaine de son premier album, "Petit prince". Alors qu'il est en pleine actualité avec le très morceau "Double L" en feat avec Leto, il vient de franchir un pas de plus avec la publication de son premier LP le 29 octobre 2021.

C'est via une vidéo postée sur Instagram que Larry a fait son annonce. Une scène sous tension et sur fond de règlement de comptes. On y voit aussi sans doute les titres de l'opus mais écrits en tellement petits qu'on ne discerne pas grand-chose, sans doute une autre façon de ménager le suspense.