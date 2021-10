Rick Ross : bientôt un album commun avec Drake ?

Le teasing le plus long de l'histoire de l'humanité...

Rarement deux artistes n'auront été aussi complices dans le rap game que Rick Ross et Drake. Leurs débuts dans le rap game ont eu lieu à peu près au même moment, au milieu des années 2000, avec un succès assez rapide, surtout à l'époque où les réseaux sociaux n'étaient pas encore aussi importants. Depuis qu'ils se sont rencontrés (via l'intermédiaire de Lil Wayne et Cash Money), les deux artistes ne se lâchent plus et ont de nombreux feats au compteur. Au point d'envisager de faire carrément un album commun.

Cet album en commun est teasé depuis très, très longtemps. Presque deux ans à vrai dire, au moment où Drake annonçait lui aussi son album solo "CLB" qui a mis également beaucoup de temps à arriver. Lors d'une interview pour Complex, Rozay a remis le sujet sur la table : "je ne peux rien dire sur le sujet, à part qu'on n'a jamais été aussi proches. Il termine son projet, moi aussi je termine le mien, donc le timing est aligné. C'est quelque chose que nous voulons vraiment donner à la rue, ça sera sûrement très solide" a déclaré le rappeur de Miami.

En effet, Rick Ross s'apprête lui aussi à sortir son album "Richer than i've ever been" et s'est confié sur son processus créatif : "Quand je crée avec Jay-Z, nos morceaux sont toujours historiques. Kanye et moi, ce qu'on a créé sur 'Dark Twisted Fantasy', et évidemment, ce que je suis en train de faire avec Drake. Il y a toujours cette possibilité de voir Drake et moi collaborer sur un album ensemble, car quand on bosse tous les deux, ça vient tellement naturellement".

On espère vraiment que tout ça aura lieu, et que ce sera bon, vu le temps qu'ils ont mis à le faire. Mais on ne se fait pas trop de soucis pour les deux mastodontes du rap US.