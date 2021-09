Kalash a réussi : Spotify sera bientôt disponible aux Antilles !

La plateforme sera disponible avant la fin de l'année aux Antilles et en Guyane.

Mercredi 15 septembre s'est tenue une réunion de la plus grande importance dans le milieu de la musique entre le député de Guyane Lénaïck Adam et des artistes ultramarins, ainsi que l'association Hit Lokal et la direction de Spotify France.

C'est le rappeur Kalash qui a lancé ce combat pour que les artistes antillo-guyanais et leurs fans puissent enfin bénéficier de plus de visibilité et donc également, d'une meilleure rémunération. L'arrivée de la plateforme est donc une énorme victoire, comme le souligne le chanteur haïtien Jay Brixxx : "Avec le Covid, on s’est rendu compte qu’on avait besoin des plateformes de streaming, (…) C’est important pour donner de la valeur à ce qu’on fait."

@spotifyfrance sera officiellement disponible dans l’ensemble des territoires des Caraïbes avant la fin de l’année. Monsieur le député @LenaickADAM et moi même remercions Monsieur Monin, directeur général, et son équipe @spotifyfrance ! ???? pic.twitter.com/MD7bm3wMG5 — KALASH (@kalash972) September 15, 2021

Jahyanai se joint à lui : "Aujourd’hui tout repose sur ça, quand tu vas dans une maison de disque, on veut regarder tes statistiques, malheureusement, c’est biaisé, alors que c’est important pour nous retrouver...Très prochainement, dans les semaines à venir, depuis la Guyane (et les Antilles), que ce soient les artistes, les clients, ils pourront créer leurs comptes, télécharger, écouter…"

La présidente de l'association Hit Lokal, Gladys Kerhel, est un tout petit plus dans la retenue mais se réjouit également de la nouvelle :

"Ça ne va pas tout changer, mais ça va être un petit plus. En termes de streaming, on a bien sept ou huit ans de retard, que ce soit le prix des forfaits ou le déploiement de la 4G, l’accès de Spotify est un premier pas et ça va se développer au fur et à mesure"

Ce n'est donc plus qu'une question de patience pour les artistes antillais et guyanais qui utilisent ou qui souhaitent utiliser Spotify, sur un pied d'égalité avec les artistes et utilisateurs de l'Hexagone. Pour rappel, Spotify est la première plateforme de streaming mondiale... Rien que ça !