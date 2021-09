Beyoncé et Jay-Z plus amoureux que jamais dans ''Moon River''

Découvrez l’interprétation de Beyoncé sur "Moon River", à l’occasion d’une publicité pour Tiffany & Co.

Interprétée par Audrey Hepburn en 1961, "Moon River" est l’une des chansons de variété américaine les plus connues du 20ème siècle. Tirée du film Black Edwards Diamants sur canapé et récompensée d’un Oscar, la chanson iconique vient d’être reprise par l’une des plus grandes chanteuses de ce siècle… Beyoncé !

À l’occasion d’une publicité pour "Tiffany & Co.", la marque de joaillerie de luxe a fait appel à Beyoncé pour interpréter le célèbre titre "Moon River". Accompagné d’un visuel dans lequel Jay-Z apparaît plus amoureux que jamais, on vous laisse découvrir ce bijou musical !