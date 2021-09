Kendrick Lamar dépose de nouveaux titres à la Sacem américaine !

Le retour de Kendrick dans le paysage rap US, c'est pour bientôt !

Kanye West et "Donda" , Drake avec "CLB" (Certified Lover Boy), quelle rentrée pour le rap américain ! Un temps, quand Kendrick Lamar a communiqué sur son départ de TDE, on a cru qu'il se mêlerait à la bataille des chefs. Finalement, il n'en est rien. Pourtant, le retour du rappeur de Compton se précise. Avec son équipe, il vient de déposer plus de 30 morceaux à la Sacem locale. Une preuve de plus qu'un album est sur les rails ?

Au tour de Kendrick d'enfiler son cartable et c'est une belle surprise pour ses fans. Il faudra cependant patienter encore, mais pour combien de temps ? Lui seul le sait. Si on vous en parle aujourd'hui, c'est évidemment que le projet est dans les tuyaux. Une nouvelle qui tombe juste après la sortie du feat Baby Keem / Kendrick : Family Ties, clipé et cumulant 12 millions de vues en une semaine. De quoi tranquillement amorcer la hype qui devrait croitre progressivement dans les jours qui viennent.

Pas moins de 32 tracks devraient voir le jour sous peu, c'est ce que nous confirme DJ Akademiks citant l'ASCAP (équivalent de la SACEM aux States). Les morceaux auraient été déposés, on guette maintenant leur release. En tout cas, on a largement de quoi en faire un album.

ASCAP / BMI são serviços de direitos autorais de música para garantir que você tenha os direitos sobre sua própria música.

Várias músicas aprecem hoje registradas de Kendrick Lamar e sua gravadora TDE.

Será que o álbum sairá este ano? ????????#kendricklamar #TDE pic.twitter.com/DNqHFPiP0b — RapNews Brasil (@RapNewsBra) September 4, 2021

Cet album sera qui son dernier chez Top Dawg Entertainment (TDE) comme il l'a annoncé il y a deux semaines.