SCH : sa mixtape "A7" est la plus vendue de l'histoire du rap français !

Le Marseillais continue de battre des records.

Novembre 2015 marque à tout jamais un tournant dans la vie de SCH et dans l'histoire du rap français. Sa tape "A7" sort à cette période. Elle est composée de 14 titres, dont des featurings avec Lacrim, Sadek et Lapso. L'album propulse la carrière du Marseillais grâce, notamment, à des titres puissants tel que l'éponyme "A7" ou encore "Fusil" et "Drogue prohibée". D'ailleurs, on le sait désormais, l'opus "A7" a atteint un statut particulier et unique : avec 450 000 ventes aujourd'hui, il n'est autre que la mixtape la plus vendue de l'histoire du rap français. Le disque de diamant n'a encore jamais été décroché par le S mais ça ne saurait tarder avec de tels chiffres...

????SCH & NINHO possèdent les deux mixtapes les plus vendus de l’histoire du rap ????????



+ de 450.000 ventes pour A7

+ de 400.000 ventes pour MILS 3 pic.twitter.com/wiYUHIYYOZ — RapFrActus ???? (@RapFrActus) August 28, 2021

Il a en plus le mérite de battre un autre très gros vendeur du rap français puisqu'il devance Ninho que l'on retrouve à la deuxième place de ce classement avec son désormais classique "M.I.L.S 3" déjà écoulé à plus de 400 000 exemplaires.

Depuis "A7", SCH a fait un bon bout de chemin et a su, malgré les éventuels réticences, se détacher de cette image d'"A7" qui lui collait à la peau. Julien Schwarzer de son vrai nom, jouit aujourd'hui d'une fan-base énorme, qui lui a permis d'être certifié disque de platine pour ses six premiers projets. Pas plus tard qu'il y a un mois, il était déja en pôle position des albums les plus vendus en France en 2021 avec 171 081 exemplaires au compteur pour son dernier opus, "JVLIVS //".