Kendrick Lamar va quitter Top Dawg Entertainment !

"L'objectif quand nous avons commencé, c'était de faire de la musique, de gagner de l'argent et de marquer l'histoire. Nous avons fait ces choses 10 fois et plus encore. TDE et ses artistes ont fourni un moyen de mettre fin aux malédictions générationnelles dans lesquelles nous sommes tous nés au cours des 17 dernières années dans cette entreprise. Il s'agit du dernier album de Dot sur TDE, il s'agit plutôt d'un TOUR D'HONNEUR, d'une célébration. Je sais qu'il réussira dans tout ce qu'il décidera de faire et qu'il aura notre PLEIN SOUTIEN. Quant à Top Dawg Entertainment, nous continuerons à grandir, à développer et à donner aux artistes la plate-forme pour se développer de la manière qu'ils choisissent."