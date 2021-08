SCH est milliardaire !

En nombre de streams sur Spotify.

C'est une barrière symbolique que vient de franchir SCH, mais quelle barrière ! Le rappeur marseillais vient de passer la barre du milliard de streams sur Spotify ! Un record important, à la hauteur de son talent et de ses nombreux succès. C'est carrément incroyable mec !

Sans doute bien aidé par le succès de "Jvlivs II" mais aussi celui de "Bande Organisée" sur lequel il figure, le S vient de franchir la barre symbolique du milliard d'écoutes sur la plateforme Spotify. Et ce n'est pas à la portée de n'importe qui, sachez-le. Booba, Jul ou Alonzo l'ont fait avant lui et il y en a quelques autres mais ils ne sont pas si nombreux que ça. La performance du S vient couronner une carrière rondement menée et l'émergence de quelques titres phares qui ont aidé son bilan comptable comme "Bande Organisée" (138 millions de streams), "Fusil" (39 millions), "Mayday" (un featuring avec Ninho, 36 millions) ou encore "Mother Fuck" (33 millions de streams pour ce titre en feat avec Jul) mais d'autres titres, notamment issus de son dernier album à succès, "Jvlivs II" pèsent aussi lourd dans la balance, notamment "Mode Akimbo" à plus de 28 millions de streams ou encore "Marché Noir" à plus de 26 millions.

???? SCH dépasse le milliard de streams sur Spotify !



Phénoménal ???? pic.twitter.com/5QrPJA8Y3G — Midi/Minuit (@midiminuit__) August 17, 2021

Des chiffres qui devraient encore évoluer rapidement puisque SCH a teasé cette semaine un inédit, "Corrida" qui devrait débarquer ce vendredi 20 août sur les plateformes.