Niro s'éloigne du rap game!

Le rappeur de Blois a décidé de prendre un peu de recul.

Fin des années 2010, un rappeur français commence à émerger d'une ville qui est jusqu'ici invisible pour les amateurs de rap FR, mais va bientôt devenir incontournable. En 2009, Monsieur Niro commence à faire parler de lui sur la compil' "Talents Fachés 4", avec un énorme impact dans la street. Le rappeur de Blois entendait bien marquer le nom de sa ville sur la carte. Dix ans et des dizaines de projets plus tard, on peut dire que la mission est accomplie. Au point que le rappeur se décide à prendre un peu de recul sur le game et de faire une pause.

C'est en effet l'annonce qu'a publié l'artiste sur son compte Instagram, pour fêter la sortie de "Sale Môme - Edition finale" disponible depuis le 16 juillet. Dans le post Instagram, on peut lire "Merci à tous pour ces années de soutient. Il est temps pour moi de faire une pause mais on se reverra très vite". Un message qui laisse peu de place à l'interprétation : Niro en a un peu marre (il était sur un rythme intenable depuis quelques mois) mais il va revenir nous faire du sale dès qu'il sera bien reposé !

On peut dire que les vacances sont bien méritées pour Niro, avec plus d'une quinzaine de longs projets sur les dix dernières années. Une fréquence inhabituelle chez les rappeurs français, mis à part quelques exceptions comme Jul. Plus que beaucoup d'autres, le rappeur de Blois aura réussi à incarner le rappeur de la street, qui est respecté par elle. Parce qu'il a des valeurs, qu'il a mis longtemps à exploser mais qu'il a tenu bon malgré les obstacles. Et pour ça, chapeau l'artiste !