Stromae bientôt de retour ?

Le Belge aurait déjà enregistré son prochain album.

Après plusieurs années d’absence, Stromae sera de retour avec un nouveau projet cette automne. Une information partagée par le magazine Paris Match qui annonce également une tournée pour l’artiste en 2022 !

L’artiste belge de 36 ans se fait rare depuis quelques années. Après une longue dépression qui l’a poussé à prendre du recul sur sa carrière et sa notoriété en 2016, Stromae s’est concentré sur sa santé et sa famille. Complétement absent de la scène médiatique, il n’en a pas pour autant chômé. Son label Mosaert lancé en 2009 avec sa femme Coralie Barbier et Luc Junio Tam, lui a pris, par exemple beaucoup de temps. De plus, en 2018, le rappeur était présent sur l’album "La fête est finie" d’Orelsan. Leur collaboration sur le titre "La Pluie" a d’ailleurs donné lieu à un clip, vu 68 millions de fois sur Youtube. Quelques semaines plus tard, il dévoilé également le clip "Défiler".

Cette semaine, l’édition (du 15 au 22 juillet) de Paris Match a fait quelques révélations. Le journal annonce le retour de Stromae sur la scène musicale. Paul Van Haver de son vrai nom, sera de retour dès cet automne avec un nouvel opus, huit ans après le précédent, "Racine Carrée". Un nouveau projet qui serait déjà terminé selon Paris Match. Et ce n’est pas tout. Son come-back s’accompagnera également d’une tournée pour l’été 2022 et de sa présence sur plusieurs festivals. Une bonne nouvelle pour les fans de l’artiste. Après une aussi longue absence, on imagine son bonheur à l'idée de remonter sur scène... et le nôtre aussi !