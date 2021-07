Laylow : découvrez le tracklisting de "L'étrange histoire de Mr. Anderson"

Il y a de très belles surprises niveau collaboration.

Laylow a tout compris au game. Début juin, il a sorti un court-métrage qui a intrigué tout le monde, servant également d'annonce à la sortie d'un prochain projet. Aujourd'hui, il dévoile toutes les informations de son prochain album éponyme de la vidéo : "l'Etrange histoire de Mr. Anderson". Du lourd est annoncé au casting.

Le rappeur est souvent décrit comme un des rappeurs les plus avant-gardistes et respectés de l'industrie. Après avoir sorti quatre EP, il s'est décidé à changer de format en sortant son premier album "Trinity" en février 2020. Il a fait son grand retour le mois d'avant mais pas comme on l'attendait... Laylow a publié sur YouTube un court-métrage de 23 minutes. Entre fiction inspirée de l'univers de Tim Burton et film autobiographique, le Toulousain se prête au jeu de l'acting. Cette vidéo n'était qu'un prémicee de son retour en musique. La vidéo a servi de promotion pour son second album.

On n'a pas attendu longtemps avant de connaitre tous les détails de son projet. Sur Instagram, il dévoile la cover ainsi qu'une partie seulement de la tracklist laissant quelques surprises pour le 16 juillet, jour de sortie. On découvre ainsi que Damso, Hamza, Alpha Wann, Nekfeu entre autres sont présents sur le projet. Des featurings attendus depuis des années et qui risquent de faire du bruit dans le game.

Cet album permettra à Laylow de passer une nouvelle étape.