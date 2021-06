Lil Wayne bat un record avec "Tha Carter III"

Weezy continue de fasciner les fans de rap.

Si vous aimez bien le rap et les anniversaires, vous avez sans doute remarqué que ce mois-ci, l'album "Tha Carter III" de Lil Wayne, son plus gros succès, a fêté ses 13 ans. Ca a été notamment l'occasion de se repencher sur ce classique du rap sudiste qui a changé le visage de la musique mondiale. Il faut dire qu'avec des cartons comme "Lollipop" ou encore "A Milli", l'album a eu une portée incroyable, couplée à un succès commercial au rendez-vous avec 6 disques de platine, et presque 4 millions de copies vendues à une époque où le streaming n'existait pas (mais le téléchargement illégal, non pris en compte, oui).

Avec ce disque Lil Wayne a battu plusieurs records, à tel point qu'il a même choisi de se lancer dans le rock après ça, comme s'il avait fini le jeu du Rap US. Il continue encore à faire d'énormes chiffres, puisque selon Chart Data, l'album a atteint désormais le milliard de streams sur les plateformes. Oui, un milliard, une force de frappe qui laisse admiratif. Un chiffre d'autant plus remarquable que le projet ne fait "que" 16 titres et qu'il ne profite donc pas beaucoup de l'effet du cumul des streams de toutes les pistes lors du calcul.

Lil Wayne's 'Tha Carter III' has now surpassed 1 billion streams on Spotify (@LilTunechi). — chart data (@chartdata) June 25, 2021

Récemment, Lil Wayne avait pris la parole pour reparler de ce qui est considéré comme son plus gros classique, en disant qu'il avait fait un million de ventes en première semaine et qu'il serait éternellement reconnaissant envers le public, surtout à une époque où le téléchargement illégal était un vrai fléau.