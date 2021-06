Juice Wrld : de nouveaux projets posthumes

Un documentaire et un album.

Alors qu'il est décédé depuis le 8 décembre 2019 après une overdose qui lui a été fatale à l'aéroport de Chicago, la musique de Juice Wrld lui survit. Son premier album posthume "Legends Never Die" a rencontré un immense succès. Et comme le rappeur de Windy City a laissé des centaines d'inédits, son équipe vient de confirmer qu'un deuxième projet posthume était en cours de réalisation.

Dans une récente interview, l'équipe de Juice WRLD a annoncé qu'un nouvel EP qui s'intitulera "The Party Never Ends" est en cours de fabrication et qu'il contiendra des featurings de Lil Uzi Vert et d'autres gros noms qu'ils n'ont pas voulu dévoiler. De plus, le rappeur de Chicago devrait être au centre d'un documentaire réalisé par la chaîne HBO. On n'en sait pas beaucoup plus sur ces deux projets, les détails restant encore rares et secrets.

Quoi qu'il en soit, la musique de Juice Wrld lui survit et permet de continuer à faire vivre le rappeur chez les fans. On le retrouve en effet sur le dernier album des Migos, "Culture III" et le nouveau projet du groupe Maroon 5 et son équipe a récemment fait paraître une réédition de son premier album, "Goodbye & Good Riddance" pour célébrer le troisième anniversaire de sa sortie. On y retrouvait notamment un remix du tube "Lucid Dreams" avec Lil Uzi Vert, ainsi qu'un nouveau morceau solo inédit, "734".

C'est bien connu, les stars ne meurent jamais vraiment. Et avec autant d'inédits en stock, l'équipe de Juice Wrld devrait pouvoir continuer à faire vivre la musique du rappeur de Chicago.