DaBaby s'autoproclame "meilleur rappeur vivant" !

Baby est en plein egotrip !

C'est un jeu presqu'aussi naturel que les clashs dans le rap game. A tout moment, un artiste peut déclarer à qui veut l'entendre qu'il plie la concurrence et qu'il est le meilleur. Certains en font des morceaux, ça s'appelle de l'egotrip et c'est vieux comme le rap et la compétition qui y règne. Le dernier en date à s'être lancé dans cet exercice, c'est DaBaby. Le rappeur de Caroline du Nord vient d'affirmer qu'il était le meilleur rappeur vivant et que son niveau est tel que les autres artistes avaient peur de travailler avec lui pour éviter d'être brutalisé par son flow.

"Je suis le meilleur rappeur et tous ces n*ggas mentent à propos de ça ! S'ils n'essayent pas de travailler avec moi, c'est qu'ils ont peur ! Les meilleurs sont censés rivaliser avec les meilleurs. Ces n*ggas parlent mais SHUUUUT UP !"

On ne sait pas vraiment qui DaBaby prend pour cible, peut-être, après tout, n'est-ce qu'une expression de ses sentiments du moment ? Quoi qu'il en soit, il a quelques arguments pour avancer une telle chose et se montrer aussi arrogant avec plusieurs certifications platine, six nominations aux Grammy Awards et deux albums numéros un au Billboard, "Kirk" et "Blame It On Baby". Sa cote est tellement haute en ce moment qu'il a révélé il y a peu que désormais il demandait 300 000 $ par featuring !

DaBaby a donc une petite crise d'ego mais qui ne l'aurait pas à sa place alors que tout ce qu'il essaie lui réussit ?