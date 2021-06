DMX : plus de 50 titres inédits ?

Le producteur Dame Grease affirme les avoir en sa possession.

"Exodus" ne sera peut-être pas le seul album posthume de DMX. Si Swizz Beatz a déjà évoqué un deuxième projet potentiel, d'autres sources font état de nombreux morceaux inédits du rappeur. C'est notamment le cas de Dame Grease, producteur des Ruff Ryders. Il partagé puis dépublié un post Instagram dans lequel il affirmait qu'il possédait plus de 50 titres inédits de DMX et qu'il ne voulait en parler qu'à Def Jam. Il a même parlé carrément d'un nouvel album à venir !

La source semble crédible puisque Dame Grease était responsable de la production de la majeure partie du premier album du Dog, "It's Dark & Hell Is Hot" sorti en 1998. On le retrouve notamment sur les titres "How's It Goin' Down", "Stop Being Greedy" et "Get at Me Dog" avec Sheek Louch. Et comme ce disque a été numéro un du Billboard et certifié quatre fois platine depuis, on est quand même sur quelque chose qui semble solide.

Grease a également fait des prods pour Ma$e, Fat Joe, Noreaga, Eve et d'autres albums de DMX comme "Flesh Of My Flesh, Blood Of My Blood", "…And Then There Was X", "The Great Depression" et "Grand Champ". C'est donc un collaborateur historique et régulier du X, il n'est donc pas impossible qu'il ait en sa possession des titres jamais sortis. Le problème, c'est qu'on ne peut plus trouver son post ce qui jette le trouble sur ses affirmations. On attend donc d'en savoir plus avant d'affirmer qu'un nouveal album posthume de DMX verra le jour par ce biais.