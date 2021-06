DMX : Chantal Goya présente sur son album posthume !

Chantal Goya est présente sur l'opus du regretté DMX !

"Exodus", l’album posthume de DMX sorti le 28 mai dernier, compte parmi ses titres le sample d’une chanson française. Il s’agit d’un projet de Chantal Goya !

DMX aura marqué l'histoire et laissera encore son empreinte dans le rap game. Le rappeur défunt, aux collaborations infinies, était très adoré par le public. Vendredi 28 mai, son album posthume "Exodus" a vu le jour. Un projet complet et très réussi. On a 13 titres au total avec des featuring à n’en plus finir : Griselda, JAY-Z, Nas, Lil Wayne, Snoop Dogg, Moneybagg Yo, Bono, Alicia Keys, Infrared & Cross… La surprise ne s’arrête pas là puisqu'un des morceaux de l’opus contient un sample d’une musique de Chantal Goya.

Si vous avez écouté le son "Money Money Money", et que vous vous êtes dit "Mais, ça me rappelle quelque chose", vous avez vu juste ! Un choix très original et audacieux a été fait, qui est de sampler le titre de Chantal Goya paru en 1967 : "J’ai Le Coeur En Joie, J’ai Le Coeur En Peine". Les journalistes de Yard sont allés se renseigner auprès du producteur et ami de DMX : Swizz Beatz. Ce dernier leur a déclaré : "C’était juste un sample, ça m’a rappelé 'Stop Being Greedy' et c’est un son sur lequel X était très bon, c’est pour ça que j’ai pensé que c’était parfait". Il poursuit en confessant même qu’il ne connait pas la signification des paroles de cette chanson.

Chantal Goya et DMX ? Un mélange aussi improbable que réussi !

