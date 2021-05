La Sexion d'Assaut ne sortira plus d'album !

Gims a affirmé que le groupe ne livrera plus de projet !

Gims s’est livré sans filtre au média Rap Punchline. Il a notamment déclaré que la Sexion d'Assaut n’allait plus faire d’opus en tant que groupe.

Si un producteur manque d’idées pour produire un film, on a une solution. On vous propose la fiction : "La Sexion d’Assaut, le non-évènement". Et il risque d’y avoir de nombreux épisodes ! Cela fait des mois qu’on entend parler d’un album. On a même eu le droit à plusieurs teasing comme celui de Black M. Au final, il se pourrait que notre enthousiasme prenne fin dès aujourd’hui.

Lors d’une interview avec Rap Punchline, l'auteur de "C'est quoi l'del" s’est laissé aller à de nombreuses confidences. Celui qui a décidé d'arrêter le rap, a lâché une énorme bombe. Il a déclaré : "C’est sûr et certain il n’y aura pas de prochain album Sexion d’Assaut, mais il y aura une tournée. Et peut-être une autre, et peut-être une autre encore…". Des mots qui ont fait mal aux fans de la team.

On est partagé entre deux émotions. La tristesse d’une part et la consolation de l’autre en se disant qu’on les verra en live.

Le chanteur ajoute : "J'pense qu'il faut laisser. On a monté une tournée en un claquement de doigts, (...) l'album ça fait longtemps qu'on a essayé de le faire, j'ai voulu régler les galères juridiques tout ça... c'est toujours une galère. Je pense qu'il ne faut pas toucher au sacré, "L'apogée", c'est 1 100 000 albums vendus, c'est une dinguerie, il ne faut plus toucher".

Le message est passé ! A voir si au final il peut y avoir un énième rebondissement. On croise les doigts !