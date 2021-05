50 Cent célèbre la victoire de Pop Smoke aux Billboard Music Awards

Avec un post plein d'émotion.

Ce week-end, Pop Smoke a remporté cinq trophées aux Billboard Music Awards. Il a été couronné meilleur nouvel artiste, meilleur rappeur, meilleur artiste de rap masculin, meilleur album Billboard 200 et meilleur album de rap. 50 Cent qui a produit son opus posthume "Shoot for the Stars, Aim for the Moon" a exprimé sa satisfaction sur Instagram après la cérémonie.

"Pop a dit qu'il voulait emmener sa mère à une cérémonie de remise de prix. Mission accomplie !"

Cette légende accompagne une photo de la mère du rappeur décédé, sur scène, recevant les récompenses de son fils.

Celle-ci a délivré un discours fort et plein d'émotion.

"Merci aux fans d'avoir honoré la vie et la mémoire de mon fils, à tel point qu'il continue à se manifester comme s'il était encore parmi nous, en chair et en os. Il a fait de la musique pour les enfants qui dorment à quatre dans une une seule pièce, pour les enfants qui se rendent chaque jour à l'école pour obtenir un diplôme et rendre fière sa mère. Il a fait tout ça pour que les adolescents n'aient pas à tuer quelqu'un pour prouver qu'ils sont quelqu'un. C'est l'itonie de l'histoire... Alors merci aux dirigeants des Billboard Awards d'avoir honoré mon jeune guerrier."

Pop Smoke a été tué par balle le 19 février 2020 lors d'une tentative de cambriolage à son domicile. Il avait 20 ans.

50 Cent qui avait promis de continuer à produire la musique du rappeur décédé a tenu parole et il peut être fier du résultat, l'étoile de Pop Smoke n'a jamais autant brillé qu'actuellement.