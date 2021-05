Koba laD confirme les rumeurs de retraite

Encore deux projets puis il arrêtera le rap !

Koba LaD ne se voit pas perdurer dans la musique. Le jeune homme de 21 ans a confirmé sur Instagram qu'il quittera bientôt le rap game. Contrairement à sa punchline "Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste" dans "RR 9.1", la célébrité ne lui convient plus. Il compte sortir encore deux projets puis disparaitre des radars.

En seulement quelques années, Koba LaD a su s'imposer en tant qu'artiste incontournable dans le rap français. Révélé en 2017 par ses freestyles "Ténébreux", il sort son premier album intitulé "VII" en 2018 qui sera certifié disque de platine. Avec son grain de voix particulier et ses punchlines accrocheuses, le locksé du bât7 connaît une célébrité fulgurante. Il sortira par la suite deux autres projets : "L'Affranchi" en 2019 certifié disque de platine également et "Détail" en 2020 certifié disque d'or.

Malgré son succès et la reconnaissance de son travail, Koba ne se voit pas rapper toute sa vie. Courant 2020, il parlait déjà des mauvais côtés, résultant de la perte d'anonymat, qu'il subissait au quotidien : "Au début, c’est bien, c’est marrant mais la vie de ma mère au bout d’un moment, c’est trop. Moi regarde, je marche pas avec ma mère. Je veux pas que les gens me filment et en même temps, filment ma daronne. J’avais pété les plombs de voir la tête de ma mère sur le Net".

Cette idée de disparaitre aussi vite qu'il est apparu ne semble pas être qu'une simple pensée. En légende d'un post Instragram, il a écrit "Encore deux projets et j’arrête". Si on suit le rythme qu'il a depuis ses débuts, au moins un album par an, Koba devrait vraisemblablement prendre sa retraite dès 2022.

Après, il apparait que la notion de retraite est très relatif chez les rappeurs quand on voit Booba...