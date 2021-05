La Fouine en a marre de l'autotune

Il s'est montré critique quant à son utilisation.

En pleine promotion pour son prochain album, "XXI" attendu pour le 21 mai prochain, La Fouine a fait une apparition dans la "Boîte à questions" de Canal+. Et alors que la BAQ lui posait une question sur l'autotune, le rappeur de Trappes a reconnu qu'on avait peut-être un peu trop abusé de cette technologie. Une parole rare à l'heure où l'autotune est devenue une évidence et est régulièrement utilisée dans beaucoup de morceaux. Sans doute trop pour Fouiny Babe.

"Je trouve qu'on a perdu quelque chose avec le temps avec l'autotune... C'était bien au début, c'est bien de l'utiliser de temps en temps pour mettre un style mais... je pense qu'avec le temps on a perdu ce petit truc authentique qui faisait de notre musique son originalité."

La position de La Fouine est assez intéressante car elle pose la question de l'utilisation ou de la sur-utilisation de l'autotune. Mais, aujourd'hui, c'est aussi une évolution du rap et on imagine mal des artistes comme Jul ou PNL s'en priver tant cette technologie fait partie intégrante de leur style musical et imprègne totalement leur signature vocale. Le débat porte simplement sur son utilisation qui ne doit pas être systématique pour ne pas totalement dénaturer le rap. Les Américains l'utilisent aussi beaucoup, les chanteurs de raï l'ont importé dans le hip-hop, est-ce vraiment un mal ? Ce débat existe depuis son apparition en France. On se souvient que Booba, un des premiers à la maitriser, avait été particulièrement critiqué avant que cela ne devienne la norme. Question de goût aussi sans doute.

Mais vous, les auditeurs, qu'en pensez-vous ?