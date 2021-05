Sofiane fait gagner un contrat dans son label !

Fianso organise un concours pour remporter une place chez Affranchis Music !

A l’occasion de la sortie de son tout nouvel album "La Direction", Sofiane a mis en place un concours fou ! Il suffit de précommander son opus pour peut-être décrocher un ticket d’or. Le but ? Remporter automatiquement un contrat pour un EP dans son label !

Sofiane a une devise : tu me donnes de la force, je t’en donne en retour. Dans quelques jours, celui qui a cartonné avec SCH va sortir son nouveau projet "La Direction". Un album de treize titres avec des collaborations d’exceptions telles que SCH, Sifax, Soolking, Zeguerre ou encore Kenem. Un succès assuré donc. Néanmoins, pour être certain de mettre toutes les chances de son côté, l’auteur de "Remontada" a mis les petits plats dans les grands.

Tu rêves de percer dans le rap game ? C’est le moment ou jamais pour toi ! Dans les précommandes de Sofiane, se trouve un ticket d’or. Si tu tombes dessus, tu gagnes un contrat pour un EP dans son propre label Affranchis Music ! Une aubaine qui pourrait te faire devenir le petit protégé du rappeur dénicheur de talents.

pic.twitter.com/3GCF2ji9lQ — Fianso (@Fianso) May 13, 2021

Ça donne envie n’est-ce pas ? Et c’est un excellent coup de communication de la part de Sofiane et son équipe. Un système "donnant-donnant" très original et intelligent.

On a hâte de découvrir l’album maintenant ! Rendez-vous le 21 mai prochain, jour de sa sortie...