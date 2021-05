DJ Khaled : numéro un des charts, il fond en larmes !

DJ Khaled est très touché d'être premier au classement !

DJ Khaled est plus fort que jamais. Avec son nouvel album "Khaled Khaled", il a explosé les scores. Résultat ? Il prend la tête des classements ! De quoi vraiment le toucher…

Le 1er mai… Une date qu’affectionne beaucoup de personnes. C’est un jour férié, un jour sans travail, un jour de pur kif. Sauf que cette année, on en a remis une couche ! DJ Khaled a choisi ce moment pour lâcher son album "Khaled Khaled". De quoi rendre fous ses fans qui attendaient un projet complet de sa part. Et on peut dire que ces derniers ont été au rendez-vous !

Après une semaine d'exploitation, l'album de celui qui fait partie des artistes les mieux payés au monde, se classe à la première place du très honorifique Bilboard 200. Un résultat qui a fait pleurer l’artiste ! Sur ses réseaux sociaux l'auteur de "We Going Crazy" a annoncé la bonne nouvelle en larmes. En fond, on pouvait même entendre le morceau "Just Be" de Justin Timberlake.

DJ Khaled cries as his new album debuts at #1 on the Billboard 200. pic.twitter.com/fUVTBodaYK — Rap Alert (@rapalert3) May 9, 2021

En même temps, le succès de l’opus était plus que prévisible. Qui dit DJ Khaled, dit entourage et collaborations folles ! Et ça n’a pas loupé une fois de plus ! Ont répondu présent Lil Wayne, Drake, Justin Bieber, Jeremih, Megan Thee Stallion, Lil Baby, Lil Durk, Big Sean, H.E.R, Bryson Tiller et bien d’autres…

Un grand bravo à lui ! A 45 ans, il prouve que c’est encore le boss, et ça malgré la nouvelle génération de rappeurs, producteurs et DJ...