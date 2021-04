Kendrick Lamar et J. Cole bientôt de retour ?

Ce serait E-NOR-ME !

En France, on a le phénomène Damso et le troll Booba. Mais aux Etats-Unis, il y a de grosses rumeurs autour d'un possible retour de J. Cole et Kendrick Lamar. Ce ne serait pas pour leur projet commun dont on parle depuis si longtemps mais bien pour un opus en solo qui marquerait ainsi leur grand retour aux affaires. Etat des lieux.

Concernant J.Cole, c'est Bas, un des membres de l'écurie Dreamville qui a partagé une photo de "son patron" en plein milieu d'une session studio avec cette légende :

"Faites vos valises, The Off-Season ???? dans deux semaines."

Depuis, la publication Instagram a été supprimée non sans avoir été reprise un peu partout car cette annonce a littéralement mis le feu à Internet. Il faut dire que les fans attendent un projet de Cole depuis plusieurs années et que cette mixtape a été teasée pour la première fois à l'été... 2018 ! Si jamais Bas a vraiment croqué le morceau, cela voudrait dire que J.Cole serait de retour le 14 mai prochain ! Mais bon, vu qu'il n'y a eu aucune confirmation officielle et que Bas a effacé son commentaire, on peut légitimement douter...