Tensions dans le rap US : Finesse2Tymes au cœur d’un conflit autour d’un sample

Le rappeur Finesse2Tymes se retrouve au cœur d’une polémique après avoir été facturé 40 000 dollars pour l’utilisation d’un sample lié au groupe légendaire Bone Thugs-N-Harmony. Ce nouvel épisode relance le débat sur le coût du clearing de samples dans le rap US, entre droits d’auteur, enjeux financiers et créativité artistique.

Une nouvelle polémique secoue la scène rap américaine. Le rappeur Finesse2Tymes se retrouve au centre d’un conflit avec des producteurs après la révélation d’une facture jugée exorbitante pour l’utilisation d’un sample lié au mythique groupe Bone Thugs-N-Harmony.

Selon plusieurs sources relayées sur les réseaux sociaux, l’artiste aurait été sommé de verser 40 000 dollars pour l’exploitation de ce sample. Un montant qui a provoqué une vive réaction de la part du rappeur, estimant la somme disproportionnée et dénonçant des pratiques abusives dans l’industrie musicale.

L’affaire a rapidement pris de l’ampleur en ligne, alimentant débats et prises de position au sein du rap US. De nombreux artistes et fans pointent du doigt la complexité du clearing de samples, un sujet récurrent dans le hip-hop, où l’héritage musical se heurte souvent à des enjeux financiers et juridiques de plus en plus lourds.

Si Bone Thugs-N-Harmony n’a pas officiellement réagi, cette situation relance une question sensible : jusqu’où peuvent aller les ayants droit dans la monétisation du patrimoine musical, sans freiner la création artistique ?

Pour l’heure, aucun accord n’a été confirmé, mais ce nouvel épisode illustre une fois de plus les tensions persistantes entre créativité, droits d’auteur et business, dans une industrie du rap toujours plus scrutée.