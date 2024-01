Le clip carton déjà sur YouTube !

Finesse2Tymes et BG jouent au gangsters dans leur nouveau clip « Gangstafied ». C’est avec les mains remplies de fric et d’accessoires de luxe que les rappeurs nous invitent dans leur univers extravagant. Voiture de luxe, boissons de haute qualité, belles maisons, et pour couronner le tout, faire la fête au maximum avec leurs amis. Les deux rappeurs se sentent bénis et intouchables, et ils le font savoir !