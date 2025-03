Angie Stone : la pionnière du hip-hop décède tragiquement à 63 ans

Dans un accident de la route.

Angie Stone, icône du R&B, de la soul et pionnière du hip-hop, a tragiquement trouvé la mort dans un accident de la route ce samedi 1ᵉʳ mars, à Montgomery, en Alabama. L’artiste de 63 ans rentrait d’un concert.

Née le 10 octobre 1961 en Caroline du Sud, Angie Stone a débuté sa carrière au sein du groupe féminin de rap "The Sequence", signé chez Sugar Hill Records dès 1980. Leur tube "Funk You Up" (1979), premier single hip-hop à intégrer le Top 15 des charts R&B, a inspiré beaucoup de monde.

Selon les déclarations de son agent Deborah R. Champagne, Angie Stone a perdu la vie tôt le samedi matin après un concert à Montgomery. Elle voyageait dans une camionnette avec des membres de son équipe et des choristes lorsqu’un accident s’est produit.

Au-delà de sa discographie de 7 albums solo, dont "Stone Love et The Art of Love and War", elle a également brillé à la télévision R&B Divas et au cinéma avec "The Fighting Temptations". Nommée à plusieurs reprises aux Grammy Awards, elle incarnait l’ambition, comme en témoignent ses déclarations sur son parcours autodidacte.

Angie Stone laisse derrière elle deux enfants, Diamond et Michael, ainsi que deux petits-enfants. Son fils Michael est issu de sa relation avec le chanteur D’Angelo.