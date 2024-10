"Faire entendre nos voix" Eminem lève le poing pour Kamala Harris !

Invité au meeting de la candidate démocrate, le rappeur a fait un discours court et poignant

"J'encourage tout le monde à sortir et voter !"

A moins de deux semaines de l'éléction américaine, chaque intervention des candidats Donald Trump et Kamala Harris est scrutée à la loupe. Et on peut dire que la candidate démocrate a frappé fort en invitant deux poids lourds et soutiens de choc lors de son meeting dans le Michigan : l'ancien président Barack Obama et le rappeur Eminem.

Invité à la dernière minute, celui qui vient tout juste de devenir grand-père en a profité pour monter sur scène, et prononcer un court discours, apportant son soutien à celle qu'il considère comme le meilleur choix. Et ses premiers mots rendent hommage à sa ville d'origine, Détroit, où il a grandi avec sa mère. Un soutien qui pourrait s'avérer déterminant, quand on sait que le Michigan est un swing state, un état qui peut faire tout basculer dans les résultats.

"Je suis ici ce soir pour quelques raisons importantes. Comme la plupart d'entre vous le savent, la ville de Detroit et tout l'État du Michigan comptent beaucoup pour moi." - Eminem

Connu pour son franc-parler, le rappeur a insisté sur l'importance de ne pas avoir peur de partager ses opinions, et de voter en son âme et conscience. En l'occurence, pour Kamala Harris.

"En entrant dans cette élection, les projecteurs sont sur nous plus que jamais, et il est important pour vous d'utiliser votre voix, donc j'encourage tout le monde à sortir et voter. Je pense aussi que les gens ne devraient pas avoir peur d'exprimer leurs opinions, et je ne pense pas que quelqu'un veuille d'une Amérique où les gens s'inquiètent du châtiment ou de ce que les gens feront si vous faites Je pense que le vice-président Harris soutient un avenir pour ce pays où ces libertés et beaucoup d'autres seront protégées et défendues" - Eminem

"Mes paumes sont moites, mes genoux tremblent"

Mais le moment fort de la soirée, c'est surtout quand Barack Obama est intervenu pour... Rapper. Et pas sur n'importe quel titre, puisque Barack a repris le célèbre morceau d'Eminem, "Lose Yourself". Pari risqué de reprendre un son quand son interprète se trouve juste à côté. Si l'ancien président s'est trouvé très stressé face au rappeur, ce dernier était particulièrement heureux de la performance, à en juger par son post sur Instagram, où il pose, tout fier, à côté de Barack.