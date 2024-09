Pourquoi Tiakola a quitté son label ?

"Pour l'instant, je ne suis pas un boss"

Tiakola a récemment fait parler de lui pour une décision audacieuse : quitter son label pour se lancer en indépendant. Dans une interview exclusive accordée à GQ, l'artiste s'est confié sur les motivations derrière ce choix stratégique.

En seulement quelques années, Tiakola est passé du statut de membre du groupe 4Keus à celui d'artiste solo reconnu. Son premier album, "Mélo", sorti en 2022, a immédiatement pris la première place du Top Albums. Pour son deuxième album, les statistiques sont déjà présentes.

Cette ascension fulgurante s'est confirmée en 2023 avec de nombreuses récompenses aux cérémonies des Flammes et des Victoires de la Musique. Cependant, Tiakola tient à rappeler que ce succès n'est pas le fruit du hasard. Il souligne : "Certains croient qu'on a percé du jour au lendemain, mais non ! Il y a des travaux derrière. Avec mon ancien groupe, 4Keus, on a galéré. On a vendu 2 000 exemplaires de notre premier album. Ça fait longtemps que je suis là."

L'aventure musicale de Tiakola a débuté en 2015 à La Courneuve, lorsqu'il n'avait que 16 ans. Avec trois amis, il forme le groupe 4Keus, qui attire rapidement l'attention du label Wati B, connu pour avoir propulsé la Sexion d'Assaut. Cette signature marque un tournant dans la carrière du jeune artiste.

Au sein du groupe, Tiakola se démarque par son aisance sur les mélodies, ce qui lui vaut d'être assigné aux refrains. Cette particularité, initialement perçue comme une contrainte, deviendra finalement sa marque de fabrique. Il explique : "Quand j'étais petit, j'écoutais du rap, et ma vraie base était les morceaux plus mélodiques comme ceux de T-Pain, Akon ou Lil Wayne. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, mais je ressentais quelque chose de profond. C'est cette profondeur qui m'a vraiment inspiré."

Fin 2023, Tiakola prend la décision de quitter Wati B pour se lancer en indépendant. Inspiré par le succès de rappeurs comme Jul ou PNL, qui gèrent leur propre label, Tiakola explique sa démarche : "Pour l'instant, je ne suis pas un boss, je suis juste indépendant. Pour moi, un boss, c'est quand tu as la réussite d'un Kore, d'un Dawala ou d'un Booba. Mais je me suis lancé en indépendant parce que c'était le moment."