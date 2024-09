Diddy : les révélations choc de Booba sur les soirées du rappeur américain

"Au bout de 30 minutes, 70 % des gens disparaissent"

Le scandale Diddy secoue le monde du rap, et Booba vient d'apporter son témoignage sur les "soirées" du producteur américain. Les révélations arrivent alors que Diddy fait face actuellement à de graves accusations de trafic sexuel, racket et prostitution .

Booba et Diddy ont collaboré à plusieurs reprises par le passé. En 2010, ils ont travaillé ensemble sur le single "Caesar Palace", produit par Therapy 2093. La même année, Booba a posé un couplet sur le remix de "Hello Good Morning" de Diddy. En 2007, le rappeur français avait même invité Diddy sur scène lors de son concert à Bercy.

Les fameuses « soirées blanches » organisées par Diddy dans sa villa sont au cœur de l'enquête. De nombreuses célébrités y auraient été conviées, mais n'auraient pas nécessairement participé aux orgies présumées.

Face à la polémique, Booba a décidé de s'exprimer sur son expérience lors d'une de ces soirées. Il affirme avoir remarqué qu'une soirée plus privée se déroulait au sein même de l'événement principal, confirmant ainsi les soupçons qui pesaient déjà à l'époque sur les activités de Diddy : "Un soir à Londres avec ma go sûre de l'époque, je me retrouve chez un milliardaire invité par un (du coup, je le cite pas) et Diddy. Au bout de 30 minutes, 70 % des gens disparaissent. Une soirée dans la soirée... Le seul truc à retenir dans cette histoire, c'est que je faisais partie des 30 %".

Le scandale ne se limite pas à Diddy. Des rumeurs, notamment lancées par 50 Cent, suggèrent que d'autres rappeurs de renom comme Jay-Z pourraient être impliqués dans cette affaire.