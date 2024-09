Lacrim recadre des spectateurs à Bordeaux

"Respectez moi, sinon je me barre"

Le rappeur français Lacrim a récemment fait parler de lui lors de son concert à Bordeaux dans le cadre du festival Rest in Zik. L'artiste, connu pour son style direct, a marqué les esprits en recadrant sévèrement certains spectateurs dès le début de sa performance.

Après une absence de plus de deux ans, Lacrim est revenu sur le devant de la scène avec son nouvel album "Veni Vidi Vici", sorti le 14 juin dernier. Ce projet, très attendu par ses fans, réunit des collaborations prestigieuses avec des artistes tels que SDM, Alonzo, Gazo et PLK. Cependant, c'est son concert à Bordeaux qui a particulièrement attiré l'attention.

Alors qu'il interprétait l'un de ses morceaux, Lacrim a brusquement interrompu sa prestation pour s'adresser directement au public. La raison ? Un spectateur lui aurait jeté de l'eau, un geste que le rappeur n'a pas du tout apprécié. Sans mâcher ses mots, il a lancé un avertissement clair et ferme : "Il y en a qui me jettent de l'eau, je lui b*** sa mère. Je vous le dis direct. Le mec qui me jette de l'eau, je lui b*** sa mère. Respectez-moi, sinon je me barre."

Un incident similaire est survenu lors d'un showcase de son ami SDM, où un spectateur avait également lancé un projectile sur scène. Il semble que le rappeur ait voulu marquer le coup et rappeler l'importance du respect entre artistes et public lors des concerts.

Lacrim poursuit sa tournée et prépare un concert événement à l'Accor Arena le 19 février prochain.