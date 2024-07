Nouvelle Ecole : Sadek juge le niveau de la nouvelle saison

"C’est clean comme dirait Driver"

La nouvelle saison de "Nouvelle École" sur Netflix a suscité l'enthousiasme d’un certain Sadek. Contrairement à ses critiques précédentes, Sadek s’exprime cette fois très positivement sur le programme de rap. Le niveau de cette saison impressionne particulièrement l'artiste, qui la juge "largement au-dessus des autres" : "Cette saison de Nouvelle École est largement au-dessus des autres, je suis surpris. Le jury est pertinent, les candidats apportent plus de fraîcheur et d’originalité, et la production a triplé de niveau. Les intervenants sont tous de qualité (McTyer, Zola, Tunisiano, Aketo, Vicelow, Wojtek). L’entertainment est au rendez-vous. Je pense même que pas mal de candidats feront de belles carrières. Honnêtement, GG Netflix, c’est clean comme dirait Driver."

Cette saison de Nouvelle École est largement au-dessus des autres, je suis surpris. Le jury est pertinent, les candidats apportent plus de fraîcheur et d’originalité, et la production a triplé de niveau. Les intervenants sont tous de qualité (McTyer, Zola, Tunisiano, Aketo,… — sadek (@Sadekniuum) July 12, 2024

Ces propos contrastent vraiment avec les critiques antérieures de Sadek envers l'émission. Auparavant, il avait remis en question la pertinence des épreuves et la légitimité de certains jurés, notamment Shay. Il s'était interrogé également sur la capacité des battles à définir le potentiel d'un artiste dans sa carrière.