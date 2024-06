Soprano juge la nouvelle génération de rappeurs

"On a oublié de faire le pont"

Dans une interview accordée à Mehdi Maïzi pour l'émission Le Code sur Apple Music, Soprano a exprimé ses préoccupations concernant la nouvelle génération de rappeurs.

Le rappeur marseillais vient de sortir son nouvel album "Freedom" ce vendredi 21 juin. Il a partagé ses réflexions sur le manque de transmission culturelle entre les générations de rappeurs : "Le manque de culture vis-à-vis de notre génération me frustre un peu. C’est peut-être aussi notre faute. On a oublié de faire le pont. Quand j’entends Koba LaD qui ne connaît pas IAM, il y a un problème. Avec La Fouine ou encore Sinik, on en pâtit forcément. On a cassé des portes et permis au rap de se populariser, mais aussi de vivre de cet art."