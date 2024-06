Kery James : non, il ne sera pas candidat aux législatives

Le rappeur a dû réagir à une rumeur.

La dissolution de l'Assemblée Nationale par le président de la République Emmanuel Macron a secoué le paysage politique française et amené le Rassemblement National aux portes du pouvoir. Pour le contrer, les partis et les forces de gauche se sont unis sous la bannière du Nouveau front populaire et, une rumeur a couru que, parmi ses candidats pour devenir député, l'un d'eux pourrait s'appeler Kery James et qu'il se présenterait dans une circonscription du Val-de-Marne. Devant l'ampleur prise par cette nouvelle, le rappeur a réagi et a dû démentir. S'il est engagé politiquement et socialement, on le sait si on l'écoute, il ne compte pas rentrer dans l'hémicycle.

"'Une photo montage dans laquelle il est prétendu que je serais candidat aux prochaines élections législatives circule depuis 24h environ. Vous aurez compris qu’il s’agit d’un fake. L’heure est grave parce qu’à force de jouer avec le feu on se brûle, mais je ne suis ni candidat ni en campagne. Prenez soin de vous et des vôtres."

Il y a quelque temps d'ailleurs, Kery James expliquait dans l'émission "OuiHustle" qu'il pensait quitter la France pour s'installer ailleurs.

"Moi je compte m’installer en Afrique. Je pense au Sénégal. Parce que déjà, la France est devenue un pays très difficile à vivre. Surtout quand on a une certaine couleur de peau. Quand on a une certaine foi. Et puis, les raisons qui ont amené nos parents à immigrer en France, elles ne sont peut-être pas valables aujourd’hui. Si aujourd’hui ils devaient immigrer, je ne pense pas qu’ils immigreraient en France. Oui, je pense partir et je comprends ceux qui ont fait ce choix."

Ce n'est pas l'ambiance actuelle qui doit le faire changer d'avis...