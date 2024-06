SCH justifie le choix de Jul comme porteur de la flamme olympique

Quand la flamme olympique est arrivée à Marseille, tout le monde, ou presque, pensait que le dernier relayeur, celui qui allumerait la vasque serait Zinedine Zidane. Mais, surprise, c'est finalement à Jul qu'est revenu cet honneur. Beaucoup (trop) de monde a crié au scandale. Et pourtant, pour SCH, c'était une évidence que le J soit celui qui allume la flamme dans la cité phocéenne comme il l'a expliqué lors de son passage dans l'émission "Quotidien".

"Je pense que Jul représente encore plus le Marseillais des Marseillais. De part la musique qu’il propose, la solarité qu’il a amené dans la musique. Et puis le J c’est le S. Il n’y a pas de problème. Rendons à César ce qui appartient à César."

Pourtant, malgré les dires de SCH dont l'album "JVLIVS Prequel : Giulio" fait un véritable carton, il semble que, même à Marseille, la désignation du J n'ait pas fait que des heureux. En effet, le maire de la ville, Benoît Payan, a été surpris par la présence de l'OVNI comme porteur de la flamme comme il l'a dit après coup sur les antennes de BFMTV.

"Je peux vous garantir qu’on ne savait pas. Personne ne le savait. Quelqu’un m’a envoyé un texto en me disant : demain il va y avoir une surprise, tu vas voir. C’est formidable. À ce moment-là, je suis persuadé que c’est (Zinedine) Zidane. Je me dis que c’est le plus grand champion marseillais. Au moment où Jul descend du bateau, il est caché. C’est une surprise. Je crois toujours que c’est Zidane. L’Équipe avait aussi dit ça dans la journée."