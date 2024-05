L'INA lance une chaîne YouTube consacrée au hip-hop

L'Institut national de l'audiovisuel vient de mettre en ligne une chaîne YouTube entièrement consacrée au hip-hop, s'appuyant sur les archives d'émissions comme "Cap’tain Caf"é (avec des lives mythiques d’IAM, Booba avec Lunatic, La Cliqua, la Fonky Family, Ärsenik…) et évidemment "H.I.P.-H.O.P." animé par Sidney.

Agnès Chauveau, la directrice générale déléguée de l’INA explique les raisons de cette création :

Sur son site, l'institution explique également :

L’INA fait revivre à toutes les générations l’émergence du mouvement hip-hop en France. Cette offre constituée d'archives inédites et de nouveaux formats est diffusée sur YouTube, TikTok et Snapchat. De MC Solaar ​à Diams’, de IAM à Lunatic, de la danse au scratching en passant par le graffiti et la mode, INA HIP-HOP revient sur l’émergence d’un mouvement devenu puissant en célébrant les moments et les artistes les plus emblématiques de cette culture en France.