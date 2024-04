Drake : son diss track contre Kendrick Lamar avec la voix de Tupac a disparu

Les ayants droit de 2Pac avaient menacé Drizzy en début de semaine.

On le sentait venir, c’est désormais officiel. Le disstrack de Drake contre Kendrick Lamar, "Taylor Made Freestyle", a été retiré des réseaux sociaux. Les ayants droit de 2Pac avaient menacé en début de semaine de poursuivre Drizzy après qu'il a utilisé l'intelligence artificielle pour imiter le rappeur de "California Love".



Le son est sorti le 19 avril dernier et comportait des voix artificielles de 2Pac et de Snoop Dogg. Aujourd’hui, il a été officiellement retiré des pages de Drake après que les ayants droit de 2Pac lui ont donné 24 heures pour le retirer des réseaux.

Drake Removes "Taylor Made Freestyle" from Online After Cease-and-Desist Letter from Tupac Estate only on https://t.co/8EmqyZ5Yn0 #WeGotUs #SourceLove https://t.co/QRIvgyxQtY — The Source Magazine (@TheSource) April 26, 2024



Dans une lettre de cessation et d'abstention publiée en début de semaine, la succession de 2Pac avait déclaré : "La succession est profondément consternée et déçue par votre utilisation non autorisée de la voix et de la personnalité de Tupac. Ce disque constitue non seulement une violation flagrante de la publicité de Tupac et des droits légaux de la succession, mais aussi un abus flagrant de l'héritage de l'un des plus grands artistes hip-hop de tous les temps. La succession n'aurait jamais donné son accord pour cette utilisation." Le message était clair.



Le frère de 2Pac, Mopreme Shakur, a également critiqué Drake pour son "Taylor Made Freestyle", déclarant à TMZ qu'il pensait que l'utilisation de la voix du défunt rappeur n'était pas justifiée.



Drake n'a pas encore commenté la lettre de cessation et d'abstention ni le retrait de sa chanson.